ثلاثية أسترالية تبعثر الأوراق في «الأزرق» الكويتي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

ضربت ثلاثية منتخب الكانغارو الأسترالي استقرار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الفنية بعدما تلقى الأزرق هزيمة ثقيلة على أرضه وبين جمهوره خلال الجولة الثانية للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، وأضعفت حظوظه في احتلال قمة المجموعة، وتبعثرت أوراق الفريق وأصبح مستقبل الجهاز الفني والإداري على المحك، خاصة المدرب الكرواتي روميو جوزاك الذي لم يقدم أوراق اعتماده للجماهير الكويتية.

الهزيمة أمام أستراليا دفعت اللجنة الفنية لترتيب أوراقها بالاستقرار على بديل لجوزاك، بإسناد المهمة إلى مدرب وطني أو أجنبي، ويأتي في مقدمتهم السوري حسام السيد مدرب الكويت الحالي، والفرنسي ميلود حمدي مدرب السالمية.