«الصقور» يطبّق فكر «السامبا»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد علي بو دنوس المشرف الفني لشركة كرة القدم بنادي الإمارات، أن نادي الإمارات بدأ وضع منهجية خاصة في أكاديمية الكرة بالنادي وفرق المراحل السنية، للموسم القادم بتعليمات من إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد إسماعيل العوضي، يعتمد على جذب أكبر عدد من المدربين البرازيليين، إضافة إلى تطبيق فكر المدرسة البرازيلية على فرق المراحل السنية، والذي انطلق من الموسم الماضي بالتعاقد مع المدرب البرازيلي، مارسيلو باسوس، كمدير فني في قطاع المراحل السنية، لتولي مهمة تطوير المواهب بالنادي.

وأكد بو دنوس أن النادي تعاقد رسمياً مع المدربين البرازيليين لوسيانو داكوستا ولويز فيرناندو وسايلو داسيلفا وميغيل بيلا. وأضاف: توجيهات الإدارة كانت واضحة مع انطلاقة الإعداد للموسم الجديد وهو الظهور بشكل مختلف، وتوحيد الفكر التدريبي، ووضع الخطط والبرامج لهم لتطوير العمل.