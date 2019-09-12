المريخ السوداني مُهدد بالهبوط

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تنتهي اليوم المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتسديد نادي المريخ المستحقات المالية للمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وابنه مدرب الأحمال توني البالغ مجملها (400 ألف دولار)، وشهدت أروقة نادي المريخ تحركات مكثفة لسداد المبلغ بعدما تردد من تأكيدات بهبوط الفريق إلى درجة أدنى حال عجز عن التسديد، فيما أكد جمال الوالي الرئيس الأسبق لنادي المريخ عن تكفل مساعد رئيس النادي الأسبق، التركي أوكتاي حسني، دفع مستحقات المدرب الفرنسي لإنهاء الأزمة.

ووصف الصحافي ناصر بابكر قضية غارزيتو بالأخطر، وأكد لـ «البيان الرياضي» وجود فقرة في العقد تمنحهما حق فسخه من طرف واحد في حال تأخر راتب شهر واحد لأكثر من 15 يوماً. وأن الفيفا حكمت لصالح غارزيتو وابنه بمبلغ 370 ألف دولار.