فصل جديد في فضيحة «فوتبول غيت»

المصدر: بروكسل - أ ف ب لوس انجليس - أ ف ب

أفادت النيابة العامة البلجيكية أمس أن الشرطة التي تحقق في قضية فساد مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من اندرلخت البلجيكي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، داهمت ممتلكات في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت شخصين، بمن فيهما وكيل لاعبين. وتحقق الشرطة، في مسألة تبييض أموال مشتبه بها متعلقة بصفقات انتقال بينها وصول ميتروفيتش إلى نيوكاسل عام 2015 بصفقة بلغت 18.5 مليون يورو.

وقامت الشرطة والضرائب بعمليات تفتيش أمس وأول من أمس وأوقفت وكيل لاعبين في موناكو وشريكه في مدينة لييج البلجيكية. ويعتبر هذا التحقيق فصل جديد فيما يطلق عليه فضيحة «فوتبول غيت» البلجيكية، التي أسفرت عن توجيه تهم لعشرين مشتبهاً بهم منذ أكتوبر 2018.