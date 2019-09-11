«شيكابالا» ينفي إهانة الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

نفى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك المصري، ما تردد عن توجيهه إهانة لجماهير النادي الأهلي، عقب مباراة نهائي كأس مصر، التي فاز فيها الزمالك على فريق بيراميدز 3 - 0.

ويفتتح الأهلي والزمالك الموسم الكروي الجديد، عندما يلتقيان يوم 20 من سبتمبر الجاري، في السوبر المصري، ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين اهتماماً جماهيرياً بالغاً، كونها تمثل بطولة خاصة.

وأكد «شيكابالا» عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، أنه لم يهين الأهلي وجماهيره، وأنه كان يحتفل مع فريقه دون المساس بأي نادٍ منافس، وكتب اللاعب: «توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية». وأضاف: «ما حدث وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه إهانة لأي نادٍ منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها».