بطولة التسامح المفتوحة للجودو الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد المصارعة والجودو بطولة التسامح المفتوحة للجودو، وذلك بعد ظهر يوم الجمعة بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، التي تقام برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وسط مشاركة مفتوحة للاعبين المواطنين لكافة الفرق والأوزان على مستوى الأشبال لمواليد ما بين سن أعوام 2006 و2007 و2008 وأوزان ما بين تحت 35 كغم وحتى فوق 66 كغم، ويشارك في بطولة الشباب مواليد ما بين سن عام 2000 وحتى 2002 لأوزان تحت 35 كغم وحتى فوق 100 كغم.. وتهدف البطولة المفتوحة لاختيار المنتخب الوطني للفئات العمرية المختلفة استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج التي تقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 25 - 30 سبتمبر الحالي.

تهدف البطولة التنشيطية المفتوحة التي يتابعها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لاختيار أفضل العناصر لضمهم للمنتخبات العمرية للجودو، والتي تستعد للمشاركة في مختلف الاستحقاقات القادمة التي يستعد لها الاتحاد، وفي مقدمتها بطولة الخليج للجودو التي يحتضنها الاتحاد الكويتي.