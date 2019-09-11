شرطة دبي تشكل مجلساً للرياضيين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شكّلت القيادة العامة لشرطة دبي مجلساً للرياضيين، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في الدولة، ليكون بمثابة دفعة قوية باتجاه تفعيل دور الرياضيين في تمثيل شرطة دبي في المحافل الرياضية ونشر الرسائل التوعوية الأمنية.

ويأتي هذا التشكيل بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في تمكين الرياضيين ليكونوا سفراء لشرطة دبي .

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد للإعلان عن إطلاق مجلس شرطة دبي للرياضيين، بحضور العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.