غريزمان «يلعب مبتسماً»

المصدر: برشلونة - وكالات

قرر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، خوض مباراته القادمة في الدوري الإسباني «الليغا» أمام فالنسيا يوم السبت المقبل، منتعلاً حذاء جديداً، صممته له خصيصاً شركة «بوما» للملابس الرياضية للاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على بداية مشواره الاحترافي.

وسيكتسي حذاء غريزمان الجديد باللون الأصفر، وسيحمل على جزئه العلوي وجهاً مبتسماً، كما سيحمل الشعار المفضل للاعب الفرنسي «العب مبتسماً» على الجزء السفلي الخارجي.

ومن المقرر أن يرتدي غريزمان نسخة صممت له خصيصاً من هذا النوع الجديد من الأحذية الرياضية لشركة «بوما»، والمسمى بـ «حذاء المستقبل»، حيث سيحمل على سطحه اللحظات الأهم في حياة اللاعب الفرنسي، مثل تاريخ انضمامه لنادي ريال سوسيداد ، وتاريخ انتقاله لأتلتيكو مدريد، ويوم زفافه.