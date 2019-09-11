مارتينيز: دي بروين الأفضل في العالم

المصدر: لندن - وكالات

وصف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا لاعبه كيفن دي بروين بأنه «أفضل صانع لعب في العالم» بعد أن سجل هدفاً وصنع ثلاثة في فوز ساحق 4-0 على اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وقال مارتينيز «أعتبره أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة. قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا». وعبر مارتينيز كذلك عن سعادته بمشاهدة لاعبين آخرين يعوضون غياب هازارد. وأضاف «السعادة لا تسعني أيضا بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب ايدن هازارد».

وتابع «تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا المثل لبقية اللاعبين. أعتقد أن يان فيرتونن قام بهذا الدور على أكمل وجه. إنه قائد يتمتع بشخصية قوية».