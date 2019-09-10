الأسطورة رود خوليت يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعود «دي إتش إل سوينج أجنست كانسر»، وهي أكبر سلسلة غولف خيرية في دولة الإمارات، لاستئناف نشاطها مجدداً، وستستضيف السلسلة بطولة «دي إس ايه» المفتوحة في نادي الإمارات للغولف بدبي يوم 19 سبتمبر الجاري، وأعلن «وورلد وايد غولف» و«يسكستين10» المنظمان للحدث، أن ضيف الشرف لهذه البطولة سيكون أسطورة منتخب هولندا ونادي إي سي ميلان رود خوليت صاحب الإنجازات الحافلة في مسيرته، من أبرزها الفوز بالكرة الذهبية.

وسيتم تخصيص الأموال التي يتم جمعها في المبادرة الخيرية لعلاج الطفل راندولف بالومار البالغ من العمر 13 عاماً، المقيم في الدولة، والذي يتعافى من ورم في الدماغ.سينضم خوليت، إلى الحدث أثناء اليوم بينما سيتواجد رفقة ضيوف الحدث في حفل العشاء الليلي ليتحدث فيه لاعب كرة القدم العالمي عن أيام لعبه إلى رفقاء دربه مثل ماركو فان باستن وفرانك ريكارد.

وعبر خوليت، الذي فاز ببطولة أمم أوروبا مع منتخب هولندا في عام 1988، وهو منافس منتظم في فعاليات «برو-أم» للغولف في جميع أنحاء العالم، عن تطلعه للمشاركة والتواجد في دولة الإمارات، وقال: عندما طُلب مني أن أكون جزءاً من هذه المبادرة الرائعة، انتهزت هذه الفرصة على الفور. يمس السرطان الجميع في وقت ما.