«الاتحاد للطيران» تستقبل كؤوس مانشستر سيتي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والشريك الرسمي لجولة كؤوس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بالرقم القياسي الذي حققه النادي خلال موسم 2018- 2019 مع عرض الكؤوس في مقرها الرئيسي في أبوظبي، ليتمكن الموظفون من تصويرها.

واحتفالاً بكون مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز بست كؤوس في كرة القدم في موسم واحد، تم عرض الكؤوس كذلك في «المجلس» الفخم على متن طائرة A380.

فاز الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متاليتين، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

بعد الزيارة التي تستمر لستة أيام إلى دولة الإمارات، تنتقل الكؤوس إلى القاهرة على متن طائرة الاتحاد للطيران لتكمل جولتها العالمية، قبل عودتها إلى دولة الإمارات في شهر نوفمبر في إطار فعاليات بطولة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.