راموس يعادل رقم كاسياس القياسي

المصدر: مدريد - وكالات

تمكن سرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم، من معادلة رقم الحارس إيكر كاسياس، كأكثر اللاعبين تمثيلاً للفريق، وذلك بعد مشاركته في فوز منتخب إسبانيا 4 - 0 على ضيفه منتخب جزر فاروه أول من أمس، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل راموس ظهوره في المباراة رقم 167 مع منتخب إسبانيا، بعد ما لعب في المباراة التي أقيمت بمدينة خيخون الإسبانية في الجولة السادسة بالمجموعة السادسة للتصفيات، وهو نفس عدد اللقاءات التي شارك فيها كاسياس مع المنتخب الإسباني. وكان راموس قد سجل رقما قياسيا باسمه بعدما بات أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في تاريخ المنتخب الإسباني قبل بضعة أشهر.

وحقق اللاعب الإسباني المخضرم فوزه رقم 124 مع منتخب بلاده .وأحرز راموس 21 هدفاً خلال مسيرته الدولية.