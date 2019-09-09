الروسي يشارك في مونديال الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يغادر حكمنا العالمي للكرة الطائرة، حامد الروسي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو غداً، للمشاركة في إدارة عدد من مباريات كأس العالم للسيدات، المقررة خلال الفترة من 10 إلى 30 سبتمبر الجاري، والتي تقام في ثلاث مدن يابانية.

وتقام الجولة الأولى من مونديال الكرة الطائرة للسيدات في مدينة يوكوهاما، والجولة الثانية في مدينة توياما، وتشهد مدينة أوساكا الدور النهائي للبطولة، والتي تقام بمشاركة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، الأرجنتين، هولندا، الكاميرون، روسيا، كوريا الجنوبية، الصين، صربيا، البرازيل، الدومنيكان واليابان.

وسبق لحكمنا الدولي، الوجود خلال هذا العام في 3 جولات بدوري الأمم للطائرة في كل من الصين وفرنسا للرجال، وهونغ كونغ للسيدات، ويعد الروسي من حكام النخبة على مستوى العالم.