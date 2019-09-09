منتخب ليبيريا ضحية جماهير سيراليون

المصدر: مونروفيا - وكالات

تعرض لاعبو منتخب ليبيريا لكرة القدم للهجوم من قبل بعض مشجعي سيراليون، قبل المباراة التي جمعت الفريقين أمس في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتعرضت حافلة منتخب ليبيريا للهجوم من قبل جماهير سيراليون في فري تاون، قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في التصفيات. وانتهت مباراة الذهاب التي جرت في الرابع من الشهر الجاري، بفوز ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأثناء توجه بعثة الفريق الليبيري إلى الملعب التدريبي، تم مهاجمتهم من قبل الجماهير التي اعتدت عليهم بالضرب، كما ألقت عليهم الحجارة.

ووصلت الشرطة بعد دقائق من الحادث، لكن ذلك لم يحول دون استمرار اعتداء الجماهير على لاعبي ليبيريا والجهاز الفني.