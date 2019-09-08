كأس البنوك لكرة القدم جاهزة للانطلاق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة «كأس البنوك لكرة القدم»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الـ 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 بنكاً ومصرفاً، تحضيراتها من أجل وضع اللمسات النهائية للبطولة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأكدت سماح أبو عوف، مدير التسويق بالبطولة، أن فكرة البطولة انطلقت من دولة الإمارات، والهدف منها العمل على الوصول بهذه البطولة التنافسية إلى مستوى احترافي بين كل أفراد منظومة العمل البنكي، من خلال إظهار المواهب المكنونة والمغمورة خلف المكاتب. إضافة إلى خلق بيئة تنافسية جديدة بين مختلف البنوك، وكذلك نشر حملات توعوية لغرس قيم الرياضة بمختلف الأنشطة.

وثمنت سماح أبو عوف، دور مجلس دبي الرياضي بدعمه ورعايته للفعاليات الرياضية المتميزة وتعاونه في تنظيم هذا الحدث، للمشاركة بهذه البطولة وزرع روح التنافسية والانتماء للمؤسسة المشاركة والعمل على تمثيلها خير تمثيل، موضحة أن تلك الشراكة مع المجلس تهدف إلى الاندماج وبناء علاقات بين المجلس ومختلف الجهات المشاركة.

وعن الهدف من البطولة قالت مدير التسويق بالبطولة: يعتبر التواصل مع الجمهور الحالي واستهداف مختلف الشرائح الأخرى من أكثر الأمور تطلباً ودقة في العديد من المجالات، لذا تعتبر هذه البطولة فرصة مؤاتيه للتواصل مع أكثر من شريحة والسعي لزيادة نسبة الوصول والارتباط بالجمهور عن طريق البث المباشر .