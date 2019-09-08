35 دارساً في دورة مدربي المبارزة العرب بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة صباح أمس بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة فعاليات الدورة الثانية لمدربي المبارزة العرب والتي ينظمها الاتحاد العربي للمبارزة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة وتستضيفها صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بدبي، بمشاركة 35 دارساً ودارسة يمثلون 8 دول

ورحب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالمشاركين في أولى فعاليات الدورة الثانية لتأهيل وصقل المدربين العرب. كما رحب بجميع الدارسين من مختلف البلدان العربية ، وأكد للجميع أن الاتحاد العربي للمبارزة سيكون دوماً داعماً وموفراً للمزيد من الدورات التدريبية لإطلاع المدربين العرب على كل ما هو جديد في عالم تدريب المبارزة. متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني.