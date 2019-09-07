حكم يعتذر بعد منحه راموس بطاقة صفراء

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

تقدم الحكم الألماني دنيز أيتكين باعتذار للإسباني الدولي سيرجيو راموس بين شوطي لقاء منتخبي إسبانيا ورومانيا ضمن التصفيات الأوروبية.

وكان أيتكين قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه راموس بعد أن احتفل وهو يشير بيده أمام وجهه مثل النظارة، وهو ما اعتبره أيتكين استفزازاً لجمهور رومانيا.

وقال راموس: لقد شرحت له بين شوطي المباراة أن هذا الاحتفال هو بمثابة التضامن مع قريبي الذي تقرر له لبس نظارة طبية، فقمت بالاحتفال بهذه الطريقة لإهداء الهدف له.

واستمر راموس: تفهم أيتكين هذا الأمر وقام بالاعتذار لي عن البطاقة الصفراء، مختتماً وهو يضحك: «بالطبع لن يتم سحب البطاقة ولكن يكفيني أن أيتكين تفهم الأمر».

