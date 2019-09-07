انطلاق موسم سباقات الهجن في الوثبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلق أول من أمس موسم سباقات الهجن 2019 ـ 2020 بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي بتنظيم اتحاد سباقات الهجن، وأقيمت المنافسات التأهيلية على مدار يومين في فئتي الحقايق واللقايا لهجن أبناء القبائل، وتصدرت «زاهية» لراشد حمد بن علي البريص المري الشوط الأول للحقايق لمسافة 3 كلم، وفي الشوط الثاني تفوق «رعاد» لمانع بن أحمد دواس العامري، واستطاعت (معزة) لمالكها علي راشد مفتاح الشامسي في حصد ناموس الشوط الثالث، وحلق «احتفال» لمانع بن أحمد المنجم بناموس الشوط الرابع، وكسب «قناد» لملكه بدر محمد مكتوم الجنيبي الشوط الخامس.

وفي منافسات سن اللقايا لمسافة 4 كلم تصدر «عذر» لمحمد سلطان بن ميرين الكتبي الشوط الأول، و«مخوف» لسلطان محمد مسفر بالقوبع الثاني، أما الشوط الثالث فكان من نصيب «لحقة» لمسلم محمد مسلم العامري، وسيطرت «الواعية» لمالكها الدحام سالم الخريباني النعيمي على الشوط الرابع، ونال «مطرب» لعبدالله حمد سعيد مشيط المري ناموس الشوط الخامس.