لغز برشلونة

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يعاني الدوري الإسباني كثيراً في الموسم الجاري من ضعف مردود القطبين الأهم في الليغا ريال مدريد وبرشلونة، ولكن الأخير تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تخلى عن 10 لاعبين، وتعاقد مع 4 لاعبين فقط، اثنين منهم يعدان صفقتين مهمتين وهما الفرنسي أنطوان غريزمان، والهولندي دي ليخت، ولكن خسارته 5 نقاط في 3 مباريات زادت الشكوك حول جدوى صفقاته.

الراحلون

بيع

4

انتهاء الإعارة

3

إعارة

3

مبيعات برشلونة

مالكوم

40 مليون يورو

ياسبر سيليسن

35 مليون يورو

أندريه غوميز

25 مليون يورو

دينيس سواريز

12.9 مليون يورو

القادمون

أنطوان غريزمان

120 مليوناً

فرانكي دي يونغ

75 مليوناً

نيتو

26 مليوناً

جونيور فيربو

18 مليوناً

0

فيرمالين قلب الدفاع البلجيكي أعير العام الماضي إلى روما، ولم يوفق كثيراً في فترة الإعارة، وتخلى عنه برشلونة مجاناً إلى فيسيل كوبي الياباني ليجاور الرسام الإسباني أندرييس أنييستا.

40

البعض توقع مستقبلاً واعداً للبرازيلي الأسمر مالكوم في برشلونة، ولكنه لم يجد له أي مستقبل في الفريق الكاتالوني، فرحل إلى زينيت بطرسبيرغ الروسي مقابل 40 مليون يورو، وهي صفقة ناجحة لبرشلونة على الصعيد المادي، بل ربما هي الصفقة الوحيدة الناجحة للفريق الكاتالوني.

1

استعار برشلونة اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ من ساسولو الإيطالي لمدة عام مقابل مليون يورو، وجاء ولم يلعب ورحل، ولا أحد يعلم لماذا جاء، أو سبب الرحيل، غير أنه استهلك مليون يورو من خزائن النادي الكاتالوني.

1.2

في يناير 2019 استعار برشلونة اللاعب جيسون موريو من فالنسيا الإسباني، ودفع في الاستعارة 1.2 مليون يورو، وظهر في دقائق معدودة في لقاءين فقط، ورحل بانتهاء فترة استعارته دون أن يقدم شيء للبلوغرانا، سوى اقتطاع مبلغ مالي من خزائن النادي دون مردود.