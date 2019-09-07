سيمينيا تتحول إلى عالم كرة القدم

تحولت العداءة الجنوب أفريقية المثيرة للجدل كاستر سيمينيا إلى عالم كرة القدم وانضمت لنادٍ للسيدات في بلادها، وبدأت سيمينيا التدريب مع نادي جي في دبليو الجنوب أفريقي لكنها لن تتمكن من المشاركة في المباريات إلا مع بداية الموسم المقبل في 2020 نظراً لأن سوق الانتقالات قد أغلق بالفعل. ويخضع نادي جي في دبليو لملكية جانين فان ويك قائدة منتخب جنوب أفريقيا للسيدات.

وقالت سيمينيا في بيان لها أمس «ممتنة لهذه الفرصة وأقدر الحب والدعم الذي حصلت عليه بالفعل من الفريق».

وتعرضت سيمينيا لخيبة أمل شديدة لعدم قدرتها على الدفاع عن لقب سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى. ولم تعف سيمينيا من قواعد الاتحاد الدولي والمتعلقة بهرمون التيستوستيرون بعد إعلان المحكمة السويسرية في يوليو الماضي إلغاء حكم سابق يقضي بوقف تطبيق تلك القواعد. جوهانسبرغ - د ب أ