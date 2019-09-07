المعسكر الصيفي لأكاديمية الأهلي المصري يختتم في عجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

اختتمت أكاديمية النادي الأهلي المصري في الإمارات معسكرها الصيفي بنجاح والذي أقيم على مدار شهرين في إمارة عجمان بالتعاون مع أكاديمية جمعية عجمان للسباحة، حيث ضم المعسكر رياضتين وهما كرة القدم والسباحة وشهد مشاركة كبيرة من المقيمين في الإمارة وأيضاً من الشارقة حضروا للاشتراك في أكاديمية النادي الأهلي المصري التي أنهت أول موسم لها في الإمارات بنجاح بمشاركة أكثر من 200 لاعب في فروع الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان.

وأكد أحمد صديق لاعب الأهلي المصري السابق والمدير الفني للأكاديمية سعادته بالنجاح الذي تحقق في التواجد الأول للأكاديمية في الإمارات، وشهد إشرافاً فنياً من سيد عبدالحفيظ المشرف العام الحالي على فريق الأهلي، إضافة إلى حضور عدد من نجوم الفريق ومنهم خالد بيبو، الذي زار فروع الأكاديمية أثناء تواجده في الإمارات.