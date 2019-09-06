ربيعة يغيب عن دوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن مواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم 14 من الشهر الجاري.

وذكر الجهاز الطبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام كانو سبورت؛ نظراً لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب العودة من غينيا الاستوائية. يذكر أن رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة مع الفريق السوداني «اطلع برة» في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.