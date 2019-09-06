الشباب السعودي وجائزة «لاعب الشهر»

المصدر: الرياض - د ب أ

قررت إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم، أمس، استحداث جائزة «لاعب الشهر» والتي تمنح بعد نهاية كل شهر للاعب الذي يقدم أفضل أداء بناء على تقييمات الجهاز الفني وتصويت الجماهير.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه سيتم ترشيح ثلاثة لاعبين من قبل الجهاز الفني بناء على أدائهم في المباريات الرســمية للفريق وانضباطهم في التــدريبات خلال كل شهر، على أن يكون حســم الفائز من قبل تصويت الجماهير عبر قنوات النادي الإعــلامية.

وذكــر النادي أن هذه الخطوة تأتي من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم أداء أفضل على أن تقدم الجوائز من شركاء ورعاة النادي، ويسلمها المدير الفني.