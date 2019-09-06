مبادرة إنسانية لـ «نسور قرطاج»

المصدر: تونس - صالح قادري

قام لاعبو المنتخب التونسي على هامش ودية منتخب موريتانيا المقرر إقامتها مساء اليوم، بمبادرة نبيلة تمثلت في زيارة قرية الأطفال بضاحية قمرت وهي قرية خاصة تأوي الأطفال الأيتام، وقدم نجوم نسور قرطاج قمصان المنتخب الوطني وبعض التبرعات المالية التي من أجلها المساهمة في تأمين مصروفات السنة الدراسية الجديدة وهو ما لاقى استحسان القائمين على شؤون القرية، وعقب الزيارة تم التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب التونسي وأطفال القرية.

على جانب آخر، عزز المنتخب التونسي صفوفه بأربعة لاعبين جدد من أبناء المهاجرين ويحملون الجنسية المزدوجة وهم جيريمي دودديزياك لاعب هامبورغ الألماني وسليم الخليفي لاعب هولشتاين كيل الألماني وحمزة رفيعة لاعب رديف يوفنتوس الإيطالي وعمر العيوني لاعب بودو قليمت النرويجي.

وهكذا أصبح المنتخب التونسي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المهاجرين والذين اختاروا تمثيل تونس متجاوزين عائق اللغة ومتخلين عن حلم كان يراودهم وهو حمل ألوان الدول التي يقيمون فيها.