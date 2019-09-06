غارزيتو يثير القلق في المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أثار اقتراب نهاية مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتسديد المستحقات المالية للمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو القلق في الأوساط المريخية، وأبدى أنصار النادي مخاوفهم من عقوبة مضاعفة يفرضها الاتحاد، والذي سبق أن حرم الفريق من إبرام تعاقدات جديدة مع اللاعبين موسم 2018 بسبب المستحقات المالية للاعب الفريق السابق الإيفواري كواسي مارسيال.

وكان المريخ قد تسلم خطاباً من فيفا قبل ثلاثة أسابيع، طالب فيه المريخ الإيفاء بحقوق المدرب الفرنسي المالية والبالغة 300 ألف دولار.

ومنح «فيفا» المريخ مهلة تنتهي بعد أيام لسداد مستحقات الفرنسي، وفي حال عدم التسديد يتعرض الفريق للعقوبة. وقال الصادق مادبو أمين خزينة نادي المريخ: المجلس أمن على المضي في اتجاه التسوية النهائية مع المدير الفني السابق غارزيتو، موضحاً أنه شرع في إجراء اتصالات مباشرة مع غارزيتو قبل فترة ليست بالقصيرة للتوصل إلى حلول وتسوية من شأنها أن تنهي الجدل المثار في القضية.