وفاة نجل الأسطورة البرازيلية «كافو» بأزمة قلبية

المصدر: البيان الالكتروني

خيم الحزن على الأسطورة البرازيلية "كافو"، قائد منتخب "السباما" السابق، بوفاة نجله، أثناء ممارسته كرة القدم مع الأصدقاء بأزمة قلبية.

وقالت أنباء إن دانيلو، البالغ من العمر 30 عاماً، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعد 10 دقائق من لعب الكرة، ليتم نقله لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو، زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو.

ويعتبر كافو من أساطير منتخب "السامبا"، حيث نجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.