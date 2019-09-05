نجوم « يو إف سي» يُشعلون حماس الجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد أسبوع أبوظبي للتحدي، المهرجان الذي يمتد على مدار سبعة أيام ويستضيف مجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات القتالية والترفيه بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، حماساً متزايداً، حيث استعرض حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه ومجموعة من أبرز النجوم المشاركين في بطولة UFC 242 بعض حركات المصارعة خلال جلسة تدريب مفتوحة شهدتها الحلبة في «ياس مول».

وحرص ستة من أبرز المقاتلين المشاركين في النزالات الحماسية الخاصة بالفعالية الكبرى التي ستعقد يوم السبت في «ذا أرينا»، الصالة المبنية خصيصاً لاستضافة الفعالية في جزيرة ياس، وأبرزهم حبيب نورمحمدوف وداستن بوارييه على تخصيص جزء من وقتهم لمنح المعجبين فرصة لا تتكرر لرؤيتهم أثناء التمرين.