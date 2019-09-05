دبي البحري جاهز لافتتاح الموسم الجديد السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جاهزيته لانطلاقة أول سباقات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 والمقررة بعد غد السبت في شواطئ دانة الدنيا بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وشهد مقر النادي منذ بداية الأسبوع حركة مستمرة مع قدوم وتوافد الملاك والنواخذة من أجل استكمال إجراءات التسجيل في السباق لدى لجنة السباقات، التي قامت أيضاً تسهيلاً لمهمة المشاركين باعتماد التسجيل الإلكتروني، حيث يتوقع أن يفوق عدد القوارب المشاركة اليوم 70 قارباً مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم .

وحرص محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، على الالتقاء بموظفي النادي قبيل بداية الموسم في جلسة أسرية من أجل حفز الجميع للعمل بروح الفريق الواحد .

ونقل محمد عبد الله حارب خلال اللقاء تحيات إخوانه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لجميع العاملين وتمنياتهم بموسم رياضي ناجح.