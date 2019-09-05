راشد الظاهري يطارد لقب «نجم الرياضة المفضل»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتم نجم رياضة الكارتينغ الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري موسمه الرياضي للعام الحالي بترشيحه للقب «نجم الرياضة المفضّل» في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون التي تقام فعالياته بتاريخ 20 سبتمبر الحالي بأبوظبي، وذلك تقديراً لحجم الإنجازات التي حققها البطل الإماراتي هذا العام على مستوى العالم.

وتعقيباً على ترشيحه قال راشد الظاهري: «أنا سعيد جداً بترشيحي لهذه الجائزة، ومن المشرّف أنا يدرج اسمي إلى جانب نخبة من المواهب الرياضية في العالم العربي، كما يشعرني تواجدي في هذه القائمة بقدر كبير من التشجيع، حيث لمست اهتمام الجماهير بما حققته في رياضة الكارتينغ وأدهشني اهتمامهم بهذه الرياضة».

وتمكن البطل الإماراتي خلال هذا العام من تحقيق إنجازات عالمية سلّطت عليه الأضواء ولاقت صدى عالمياً ، لا سيما بعد تحقيقه لألقاب أوروبية وعالمية.