الروماني حامد يمثل «صقور الجديان»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وافق اللاعب الروماني من أصل سوداني ياسين حامد، لاعب فريق سيبسي الروماني، على تمثيل منتخب السودان دولياً، بعد أن تمت من قبل الاتحاد السوداني للانضمام إلى «صقور الجديان».في الأثناء أوضح كمال حامد إبراهيم شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم أن المنتخبات السودانية تشارك باستحقاقات مهمة في بطولات كبيرة على المستوى العالمي، فالمنتخب الأول يخوض تصفيات كأس العالم والمنتخب الأولمبي يخوض غمار التأهل لأولمبياد «طوكيو 2020»، وأشار شداد إلى أن التعامل مع المنتخبات يجب أن يكون من منظور أنها تلعب باسم السودان وليس الاتحاد.