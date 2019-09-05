طواف إسبانيا يفضح مزرعة مخدرات

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس، أنها اكتشفت، على هامش طواف «فويلتا» للدراجات الهوائية، وجود نباتات من القنب الهندي الذي تنتج منه الحشيشة، مزروعة على سطح مبنى، التقطتها عدسات الكاميرا مباشرة على الهواء.

وأوضحت الشرطة أنه أثناء قيام مصور على متن مروحية تصوير الأجزاء الأخيرة من المرحلة الثامنة للطواف السبت، أظهرت كاميرا البث المباشر وجود هذه النباتات على سطح أحد المباني في إقليم كاتالونيا.

وفتحت شرطة الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، تحقيقاً بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل، قبل أن تصادر نحو 40 نبتة، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الشرطة أمس.وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال العملية.