رونالدو.. رقم قياسي في جائزة أفضل لاعب برتغالي

المصدر: لشبونة - وكالات

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أول من أمس، بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019.

وهذه المرة العاشرة التي ينال فيها رونالدو هذه الجائزة، محققاً رقماً قياسياً في الفوز بها.

وتفوق رونالدو على منافسيه الأربعة، روبين نيفيس لاعب ولفرهامبتون، وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، وبرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز صانع ألعاب سبورتينغ لشبونة.

وقال «الدون» عقب تتويجه: «كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة الليلة، هذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018، مررت بعام صعب على المستوى الشخصي، معقد للغاية».

ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: «يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن يمتلكون موسماً رائعاً».

وتألق رونالدو بشكل لافت في الموسم الماضي، حيث قاد يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، كما قاد منتخب بلده للفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية.