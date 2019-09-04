الوحدة مول يستضيف بطل «UFC»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف الوحدة مول بطل اتحاد «UFC» الحالي في الوزن الثقيل المصارع كامارو عثمان؛ خلال حفل استقبال وترحيب يوم 5 من سبتمبر؛ كجزء من الأنشطة المقامة بالمول، مع فرصة لالتقاط الصور لمحبي الفنون القتالية المختلطة والدفاع عن النفس؛ حيث يتم تنظيم هذا الحدث كجزء من «أسبوع أبوظبي للتحدي» المقرر له يوم 7 سبتمبر في جزيرة «ياس».

يقوم الوحدة مول بتنظيم الأنشطة الخاصة بـ«UFC» يومياً؛ في الفترة من 3 سبتمبر إلى 5 سبتمبر.

وقال نافانيث سودهاكاران، مدير عام الوحدة مول: يتشرف الوحدة مول بالانضمام إلى هذا الحدث الافتتاحي المتميز فمع وجود أكثر من 30 مليون زائر سنوياً لدينا ، فإن الوحدة مول جاهز لإثراء جدول الأنشطة والفعاليات الفريدة في العاصمة أبوظبي.