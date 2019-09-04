الطلياني أبرز نجوم «الجيل الذهبي» في تاريخ تصفيات المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدنان الطلياني نجم منتخبنا الوطني السابق ضمن قائمة أبرز النجوم العرب بمنطقة غرب آسيا، الذين تألقوا في تصفيات كأس العالم وساهموا في تأهل منتخبات بلادهم إلى العرس العالمي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيراً إلى أنه منذ عام 1982 نجحت عدة منتخبات عربية في التأهل إلى كأس العالم، وكان أولها منتخب الكويت عام 1982، ثم العراق في عام 1986، وتلته الإمارات عام 1990 في إيطاليا، وبعدها برز منتخب السعودية بتأهله إلى المونديال 5 مرات، ومنها 4 على التوالي أعوام 1994 و1998 و2002 و2006، وبعد الغياب في نسختين عاود التأهل من جديد عام 2018 في روسيا.

أوضح الاتحاد الآسيوي أنه للنسخة الثالثة على التوالي تأهل منتخب عربي إلى نهائيات كأس العالم، وهذه المرة عام 1990 في إيطاليا، وكان المتأهل منتخب الإمارات، وخلال مشوار التصفيات الآسيوية برز أكثر من نجم مميز في صفوف المنتخب الإماراتي، في جيل وصف بـ«الجيل الذهبي» لكرة الإمارات، وكان من أبرز النجوم المهاجم عدنان الطلياني، إلى جانب عبد الرزاق إبراهيم وزهير بخيت وخالد إسماعيل وخليل مبارك.

ولكن الطلياني، فرض نفسه كواحد من أفضل نجوم منتخب الإمارات، بعدما سجل 4 أهداف خلال التصفيات كهداف للفريق، وأهدافه كانت مهمة وحاسمة للمنتخب، بعدما سجل في الدور النهائي من التصفيات، هدف الفوز خلال المباراة التي تغلب فيها الفريق على الصين 2-1، ثم سجل هدف التعادل في المباراة الأخيرة التي تعادلت فيها الإمارات مع كوريا الجنوبية 1-1، وحصلت على بطاقة التأهل.

كان منتخب الكويت أول منتخب من منطقة غرب آسيا، ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم عام 1982 ، وخلال مشوار التصفيات، برز أكثر من لاعب في صفوفه. وكان عبد العزيز العنبري، هو اللاعب الأبرز في منتخب الكويت، خصوصاً وأنه سجل 5 أهداف في التصفيات.

فيما كان منتخب العراق، ثاني المنتخبات من منطقة غرب آسيا التي تنجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك في نسخة 1986 في المكسيك، و تم اختيار حسين سعيد، كأبرز مهاجمي المنتخب العراقي في التصفيات.

تناول تقرير النجوم الأبرز، عدداً من أهم لاعبي المنتخب السعودي، وبدأ بالمهاجم السعودي سعيد العويران، مذكراً الجماهير بهدفه في مرمى بلجيكا خلال كأس العالم.

وفي كأس العالم 1998 في فرنسا، بات منتخب السعودية أول منتخب من منطقة غرب آسيا ينجح في التأهل للمرة الثانية على التوالي إلى النهائيات، وكالعادة كان المنتخب السعودي حافلاً بالنجوم والمواهب المميزة على امتداد مشوار التصفيات، ولكن هداف الفريق خلال مشوار هذه التصفيات كان خالد مسعد المولد، الذي نجح في تسجيل 7 أهداف.