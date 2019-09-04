سانشيز يهاجم مانشستر يونايتد

المصدر: عواصم - وكالات

حمّل المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز فريقه السابق مانشستر يونايتد مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي خلال عام ونصف عام أمضاها معه، قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي. وانتقل سانشيز من أرسنال إلى «الشياطين الحمر» في يناير 2018 .

لكنه لم يقدم مع الفريق الأحمر المستوى الذي كان يعرف به، وخرج سانشيز عن صمته، محمّلاً «الشياطين الحمر» مسؤولية أدائه المتواضع على خلفية الوقت المحدود الذي منحه إياه لخوض المباريات، إذ بدأ أساسياً في 31 مباراة من 77 خاضها يونايتد خلال فترة تواجده معه، وخاض 13 مباراة كاملة فقط.

وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية «دائماً ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب في بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك».