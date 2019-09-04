الدوريات الكبرى أنفقت 6 مليارات دولار في الانتقالات

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت تقارير أمس أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا بلغ 5.5 مليارات يورو (6.13 مليارات دولار) خلال فترة الانتقالات الأخيرة. ويزيد هذا الرقم بمقدار 0.9 مليار يورو عن الرقم القياسي السابق المسجل في 2018، حيث أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 1.55 مليار يورو.

وأنفقت أندية الدوري الإسباني 1.37 مليار يورو متجاوزة حاجز المليار يورو لأول مرة، بينما أنفقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.17 مليار يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الألماني 740 مليون يورو وأندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي 670 مليون يورو. وكلها أرقام قياسية جديدة.

وقال دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لديلويت: «بلغت معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري ‭‭‬‬«الخمس الكبرى»‭‭‬‬ في أوروبا مستويات لا سابق لها في‭‭ ‬‬فترة الانتقالات هذا الصيف».