افتتاح التسجيل لأول سباقات الموسم البحري في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والذي ينظمه النادي في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020 يوم السبت المقبل.

ووجهت اللجنة المنظمة بالنادي الشكر الجزيل إلى النواخذة والملاك الذين تفاعلوا مع الاستبيان الذي أطلقه النادي مؤخراً لمعرفة مدى رضا المشاركين عن موعد بداية الموسم والذي يصادف يوم السبت المقبل حيث وجد الموعد ترحيباً كبيراً من قبل النواخذة البحارة.

وأشاد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل النواخذة والملاك متمنياً للجميع منظمين ومشاركين النجاح والتوفيق في الموسم الجديد 2019-2020.

ودعا مدير إدارة السباقات كافة النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً إلى ضرورة التسجيل قبل نهاية موعد التسجيل بعد غد.