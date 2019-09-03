القوة الجوية يفاجئ جمهور المريخ ويتعاقد مع «المدينة»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

فاجأ نادي القوة الجوية العراقي أنصار نادي المريخ السوداني بالإعلان عن تعاقد رسمي مع مهاجم فريق المريخ بكري المدينة، وقد جاء الإعلان على لسان مساعد مدرب فريق القوة الجوية لؤي صلاح الذي أكد أن إدارة فريق القوة الجوية الرياضي أبرمت صفقة جديدة بالتعاقد مع اللاعب السوداني (بكري المدينة) مهاجم المريخ، وذلك لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأن النادي أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم المريخ السوداني بكري المدينة وتم التعاقد معه بشكل رسمي، مؤكدا وصول بطاقته الدولية إلى النادي، والتحاقه خلال الأيام المقبلة بالفريق.

وأضاف أن الإدارة وصلت لمراحل متقدمة في المفاوضات مع مدافع غاني للالتحاق بالفريق هذا الأسبوع. واضطر الجهاز الفني للقوة الجوية لتغيير قناعته ببعض المحترفين نتيجة لقرارات لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي بعدم تأجيل المباريات.