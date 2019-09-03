جماهير النجم التونسي تهاجم فوزي البنزرتي

المصدر: تونس - صالح قادري

ما إن انتهت مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري ضمن الدوري التونسي بالتعادل السلبي، حتى هاجمت جماهير النجم مدرب الفريق فوزي البنزرتي وانتقدت أداء الفريق الذي كان دون المستوى وفقد الكثير مقارنة بالموسم الماضي لما كان الفريق يدربه الفرنسي روجي لومار.

وأبرزت الجماهير خيبات فريقها منذ المباراة النهائية لكأس تونس التي فاز بها النادي الصفاقسي ثم تواصلت على الصعيدين العربي والأفريقي، حيث انهزم النجم أمام حافيا كوناكري الغيني ذهابا في اطار رابطة الأبطال الأفريقية، وخسر كذلك أمام الشباب الأردني ذهابا في إطار بطولة محمد السادس للأندية العربية وقد انتقدت الجماهير اختيارات المدرب فوزي البنزرتي التي أحدثت تأثيرا سلبيا على أداء ونتائج الفريق الذي يمنّي النفس باللعب من أجل اللقب محليا وقاريا والمحافظة على اللقب العربي.