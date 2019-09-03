ماغواير يبحث عن «السيطرة»

المصدر: لندن - وكالات

طلب هاري ماغواير المنضم في صفقة قياسية لمانشستر يونايتد من زملائه السيطرة على المباريات بشكل أكبر وتطوير مستواهم بعد إهدار نقاط المباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي . وتقدم يونايتد بهدف رائع من دانييل جيمس في الشوط الأول، لكن يونايتد تعادل 1-1 مع ساوثهامبتون .

وترك التعادل يونايتد بخمس نقاط من أربع مباريات . وقال ماغواير : نحن نلعب كرة هجومية، لكن لا تفهموني بشكل خاطئ، فإننا لا نزال في حاجة إلى تطوير مستوانا خاصة عند الاستحواذ على الكرة.

وأضاف: نفقد الكرة بسهولة ونحن نحتاج إلى تطوير أنفسنا في هذا الأمر واللعب بثقة عند الاستحواذ عليها، نحن مانشستر يونايتد ونحن نريد السيطرة على المباريات. في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لم نسيطر على الكرة بشكل جيد وعوقبنا على ذلك.