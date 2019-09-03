بيل يكرر سابقة رونالدو

المصدر: عواصم - وكالات

كرر النجم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد ، أول من أمس، واقعة تاريخية حدثت مرة واحدة فقط من قبل، في مباريات الميرينغي بالليغا خلال القرن الـ21.

فبعدما سجل بيل هدفين لينقذ فريقه من الهزيمة، ويدرك التعادل (2-2) أمام فياريال، تلقى البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بيل أول لاعب لريال مدريد يسجل ثنائية ويطرد، في نفس المباراة بالليغا، بعد كريستيانو رونالدو الذي فعلها في يناير 2010، أمام ملقا ، وهما الواقعتان الوحيدتان من هذا النوع للفريق الملكي.

يذكر أن بيل كان قريباً من الرحيل عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر المدير الفني، زين الدين زيدان، الإبقاء عليه ضمن تشكيلته.