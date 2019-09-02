الصاعد جيمس مثال يحتذى به في يونايتد

المصدر: لندن - وكالات

قال أولي غونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي : إن «‭‬التأثير الفوري»‭‬ للصاعد دانييل جيمس الوافد الجديد على صفوف الفريق، ثمرة جهد كبير في التدريبات، واعتبره مثالاً يُحتذى به.

وقال للصحفيين «أعتقد أنه صار قدوة للجميع. هو هداف فريقنا الآن وهذا مرتبط بشخصيته وقدراته». وسجل جيمس، القادم من سوانزي قبل انطلاق الموسم، ثلاثة أهداف في أربع مباريات ليصبح هداف يونايتد هذا الموسم متفوقاً على مهاجمين أكثر خبرة مثل ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، إذ سجل كل منهما هدفين.

وأضاف: «إنه متواضع ويعمل بجد ويعرف أنه يمكنه التطور وترك بصمة منذ أول يوم له بالتدريبات. يعرف أنه قادر على تسجيل المزيد من الأهداف وسنساعده للرفع من مستواه حتى يصبح لاعباً من الصفوة».

كما امتدح لاعب الوسط خوان ماتا زميله جيمس (21 عاماً) مسلطاً الضوء على طاقته في الملعب. وقال بعد أن سجل جيمس هدفاً من تسديدة رائعة خلال التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون في الدوري السبت: «كان هدفاً جميلاً جداً. لمسة مذهلة».