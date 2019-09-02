شحاتة ضمن 5 مرشحين لتدريب «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن خمسة أسماء مرشحين لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، هم حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري، وإيهاب جلال وأحمد حسام «ميدو»، وشدد على أن مدرب «الفراعنة» سيكون واحداً من هذه الأسماء، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على شخص بعينه.

ويبحث اتحاد الكرة تعيين مدرب جديد، خلفاً للمكسيكي خافير أغيري، الذي تمت إقالته عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونفى الجنايني في تصريحات تلفزيونية، ما يقال عن تولي حسن شحاتة منصب المدير الفني للمنتخب، ويعاونه ميدو في منصب المدرب العام.