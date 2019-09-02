أوساكا تنهي مغامرة اليافعة جوف

المصدر: نيويورك - وكالات

أنهت نعومي أوساكا حاملة اللقب مسيرة الأمريكية اليافعة كوكو جوف، وأطاحت باللاعبة المراهقة من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز عليها 6-3 و6-0 أول من أمس، لتبلغ الدور الرابع.

وتفوقت أوساكا المصنفة الأولى عالمياً، التي حصدت اللقب العام الماضي ثم بدأت هذا العام بإحراز لقب أستراليا المفتوحة، بشكل واضح على اللاعبة البالغ عمرها 15 عاماً في المباراة البارزة أول من أمس في استاد آرثر آش في نيويورك.

وارتكبت جوف، التي فاجأت عالم التنس بالوصول إلى الدور الرابع في ويمبلدون، سبعة أخطاء مزدوجة ووقعت في الكثير من الأخطاء البسيطة.

وستلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع السويسرية بليندا بنتشيتش التي صعدت على حساب أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا.