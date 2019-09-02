توني كروس يحبط «المانشافت»

المصدر: برلين - وكالات

يرى الألماني الدولي توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني أن منتخب بلاده «المانشافت» ليس من بين المرشحين للفوز بلقب يورو 2020 رغم البداية المثالية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية. وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة «فيلت ام سونتاج» الألمانية أمس «ينقصنا شيء ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة». وأضاف «لكني أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم». ويعتقد كروس البالغ من العمر 29 عاماً أن المنتخب الألماني بات أكثر قوة منذ مونديال روسيا 2018 بعد الخروج المحبط من دور المجموعات. وأشار «أرى أننا أصبحنا أفضل مما كنا عليه قبل كأس العالم».

وأضاف «لدي شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، لكنني أيضاً أدرك أننا ما زلنا في حاجة لتثبيت أقدامنا أكثر هذا العام». ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه الهولندي يوم الجمعة المقبل قبل السفر لمواجهة إيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام. ويحتاج منتخب الماكينات للفوز في المباراتين المقبلتين لضمان تأهله إلى يورو 2020 بنسبة كبيرة. وينضم كروس لقائمة منتخب بلاده اليوم بعد أن استبعده المدرب يواخيم لوف من المباراتين أمام بيلاروسيا واستونيا في يونيو الماضي.