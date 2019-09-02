ورشة تعريفية لـ «إسعاد» في نادي دبي للرياضات البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مؤخراً ورشة تعريفية عن بطاقة إسعاد لموظفي النادي بهدف شرح الأهداف والمميزات الخاصة والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة.

وقدّم حسن سيف الشامسي رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة إسعاد، عرضاً مبسطاً وقيماً عن بطاقة إسعاد التي تمثل إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي لإسعاد الموظفين من خلال توفير الخصومات على الخدمات والمنتجات.

وقدّم الشامسي شرحاً يتعلق بالتعريف بالبطاقة والمستفيدين منها وصلاحية الاستخدام وتصنيف القطاعات وقنوات التسويق والإعلان وامتيازات العملاء والموردين وقنوات التواصل والشروط العامة وإجراءات التسجيل وكل الأحكام، إلى جانب إحصاءات مهمة.

ووجّه محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على هذا المشروع والمبادرة التي أضحت حديث المجتمع بفضل المميزات الكثيرة التي يحصل عليها حامل هذه البطاقة في تسهيل الكثير من الأمور المتعلقة بالشراء والاستفادة من التخفيضات .