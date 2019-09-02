هدف الوصل يشطب مدافع الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن أشرف سيد أحمد «الكاردينال» رئيس نادي الهلال السوداني، شطب مدافع الفريق حسين إبراهيم (الجريف) على الهواء مباشرة عبر فضائية النادي، لتسببه في هدف فريق الوصل، الذي ضمن تأهل الوصل ومغادرة الهلال للبطولة العربية.

وفي سياق متصل أعلن المدرب العام للمنتخب السوداني خالد بخيت عن مغادرة اللاعب مع المنتخب إلى تشاد لملاقاة المنتخب التشادي، مؤكداً عدم استبعاده من القائمة الأساسية في مباراة تشاد ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مضيفاً أن ما حدث بالبطولة العربية لا يعني استبعاده، وأن كرة القدم لعبة أخطاء. وكشف «الكاردينال» عن اتخاذه لقرار إيقاف اللاعب عن التدريبات لحين شطبه رسمياً خلال شهر أكتوبر، بسبب ما وصفه بالغلطة القاتلة في مباراة الوصل والتي تكررت من نفس اللاعب في عدة بطولات، وكلفت الهلال الكثير.