إيكاردي يسعى إلى اقتحام تشكيلة «إنتر» بالقانون

المصدر: ميلان- وكالات

لجأ المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى إجراءات قانونية ضد ناديه إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، مطالباً عبر محاميه بالعودة بشكل كامل وفوري إلى التمارين وتشكيلة الفريق، وتعويض قدره 1.5 مليون يورو، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وبات المهاجم البالغ 26 عاماً، خارج حسابات المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتي، علماً بأن اللاعب واجه مشاكل عدة في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وهذا الموسم، يخوض إيكاردي الحصص التدريبية لكن دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وبحسب ما أفادت شبكة «سكاي إيطاليا» وصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، أمس، بعث محامو إيكاردي برسالة إلى إدارة إنتر تتضمن مطالبه. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن مصدر في النادي تأكيده تلقي الرسالة.

وعلى رغم الخلافات بين الطرفين، أكدت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، في تصريحات سابقة، أن المهاجم الدولي يرغب في البقاء مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2013 حين انضم إلى صفوفه قادماً من سمبدوريا الإيطالي.

وتشارَك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي «سيري أ» لموسم 2017-2018 مع تشيرو إيموبيلي بـ 29 هدفاً، لكنه اكتفى بـ11 في الموسم الماضي بعدما أمضى 53 يوماً خارج التشكيلة بسبب الخلاف مع النادي، والذي شمل سحب شارة القيادة لصالح حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وبحسب التقارير الصحافية، كانت وكيلة إيكاردي ضمن أسباب الخلاف مع إدارة إنتر، إضافة إلى الحديث عن تباينات في مفاوضات تمديد عقده.

وهذا الصيف، ورد اسم إيكاردي كأحد الأهداف المحتملة في فترة الانتقالات لعدد من الأندية الكبرى في إيطاليا، لاسيما يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، ونابولي، وميلان وروما، إضافة إلى أندية خارج البلاد مثل موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني. لكن إيكاردي لا يزال لاعباً في صفوف الفريق اللومباردي.