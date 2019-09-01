رئيس «فيبا» يحضر دولية دبي للسلة

المصدر: بكين - البيان الرياضي

وجّه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، الدعوة إلى المالي هامان نيانغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، لحضور بطولة دبي الدولية في نسختها الـ(31) المقررة إقامتها نهاية شهر يناير 2020 ووافق نيانغ على دعوة الإمارات والتواجد في هذا الحدث الدولي الكبير .

جاء ذلك خلال حضور القرقاوي حفل افتتاح مونديال السلة الذي انطلقت مبارياته أمس في العاصمة الصينية بكين بمشاركة المنتخبين العربيين التونسي والأردني، كما شهد الافتتاح عبدالله الأنصاري رئيس لجنة العولمة بالاتحاد الدولي لكرة السلة وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات عضو الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة وممثلون لـ18 اتحاداً عربياً.