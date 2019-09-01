«الراية» تكسب سباق بري دي إرينبيرج بمضمار شانتييه

المصدر: متابعة ــ بهاء الدين عطا

تفوقت المهرة «الراية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ، يوم أمس، بمضمار شانتييه العريق بفرنسا بانتزاعها لقب سباق بري دي إرينبيرج على المضمار العشبي لمسافة 1000 متر للمجموعة الثالثة بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب سايمون كريسفورد مسجلة زمناً قدره 85.47 ثانية بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ديفاين سبيريت» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالوتا وإشراف المدرب شارلي ايليي، وعلى مضمار كولفيلد بأستراليا حقق «سكيل أوجستس» الفوز بلقب نيوزيلاند بلود ستوك ستيكس لمسافة 1400 متر فيما جاء اليزي لجودلفين في المركز الثالث ، وعلى مضمار روزهيل بأستراليا حل «بيفواك» لجودلفين وصيفاً لسباق سكاي ريسينغ ستيكس.